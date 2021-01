Grande Fratello Vip, "evitiamo". Maria Teresa Ruta, il disastro: cos'è la crema nel barattolo, l'imbarazzo di Signorini

19 gennaio 2021 a

"Evitiamo". Un imbarazzatissimo Alfonso Signorini blocca sul più bello Maria Teresa Ruta. La conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5 è stata protagonista di vari sfoghi sopra le righe negli ultimi giorni e per farla rilassare gli autori le hanno preparato un paio di belle sorprese per il serale. Innanzitutto, l'incontro con la figlia Guenda Goria. Quindi, un regalo decisamente insolito: il profumo di suo padre. E qui arriva il bello: la Ruta si ritrova davanti un contenitore con una crema biancastra piuttosto inquietante. Indecisa sul da farsi, Maria Teresa la prende e fa per spalmarsela sulla mano ma Signorini, spiazzato, la ferma. La serata è poi proseguita con le nomination, e Cecilia Capriotti non ha digerito quella della Ruta ai suoi danni: "Non mi ha convinta. Forse avrà provato una sana gelosia per via del rapporto tra me, Stefania e Tommaso”.

