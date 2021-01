Otto e Mezzo, “Matteo Salvini ha già detto cose…”: Lilli Gruber lo censura in tempo record

19 gennaio 2021 a

L’intervento di Matteo Salvini al Senato non ha interessato particolarmente i conduttori di La7. Al di là di quelle che possono essere le simpatie personali, il segretario della Lega è pur sempre il capo delle forze di opposizione, ma è stato snobbato sia da Enrico Mentana che da Lilli Gruber. “Ci scusiamo con chi voleva sentirlo o ha simpatia per lui”, ha dichiarato il direttore del Tg di La7, che non ha mandato in diretta l’intervento di Salvini per fare le ultime considerazioni prima di passare la linea a Otto e Mezzo. Qui la Gruber si è lasciata scappare un eloquente “Salvini ha già detto cose…”, dopodiché ha mandato in onda giusto qualche secondo del suo intervento. Poi ovviamente nel corso della trasmissione il leader leghista è stato duramente criticato, addirittura a tratti deriso dall’ex senatore Carofiglio. Ma si sa che in certe trasmissioni Salvini non è affatto gradito.

