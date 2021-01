Dritto e Rovescio, Flavio Briatore massacra Lello Ciampolillo: "Scemo da prendere a calci nel c***. Si faccia ricoverare"

22 gennaio 2021 a

Flavio Briatore si scalda. A Dritto e Rovescio l'imprenditore non ci va per il sottile quando si parla di Lello Ciampolillo, l'uomo che ha salvato il governo al Senato. “Questo per me è scemo. Uno così - spiega alle telecamere di Paolo Del Debbio - è pigliare a calci in cul*”. A animare gli animi una vecchia intervista dell'ex grillino espulso. Quest'ultimo - dalle idee bizzarre - aveva dichiarato di voler “togliere i contributi all’industria della carne e del latte“. “Questo per me è scemo - continua l'ex marito di Elisabetta Gregoraci -. Pensa che razza di gente abbiamo in Senato! (…) Abbiamo degli scemi, perché questo qui è scemo, si deve far ricoverare. Uno così è pigliare a calci in cul*, se io lo vedo, te lo giuro, gli do un calcio in cul*!“.

"Vaccino? Mai, ti paralizza. Gli alberi? A -70° li guarisco". Ciampolillo, pericolosi deliri in radio: ecco chi si è "comprato" Conte

Ma Briatore non lesina critiche nemmeno a Mariarosaria Rossi, l'ex segretaria di Silvio Berlusconi che in Aula ha votato "sì" alla fiducia a Giuseppe Conte. "Quando ho sentito che Rossi aveva votato la fiducia al governo ho pensato che non potesse essere lei, perché la conosco bene. La Rossi è stata assistente di Berlusconi per anni ed è stata l’inizio del declino di Forza Italia perché ha isolato il Presidente completamente". Una pesante accusa.

