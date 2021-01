Grande Fratello Vip, "solo col pappagallo": il diktat di Alda D'Eusanio che tortura i vertici Mediaset

Francesco Fredella 22 gennaio 2021 a

Alda D'Eusanio e Giorgio pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? E Giorgio è il suo amato pappagallo. Potrebbe essere tutto vero. E in queste ore a Mediaset non si parla di altro. La famosa giornalista dovrebbe entrare nella casa, ma avrebbe raccontato di non voler mollare Giorgio. La giornalista, dopo la morte di suo marito e dopo un incidente gravissimo che la costrinse a diversi giorni di coma, è rinata anche grazie all’affetto del pappagallo Giorgio. Ma adesso il caso che s’ingrossa perché gli animali non sono mai entrato nella casa del GfVip. Sarebbe il primo caso. Il programma di Signorini, che va fortissimo con il 20% di share da mesi, dovrebbe terminare l’8 febbraio. Ma non c’è ancora una data sicura. L’ingresso della D’Eusanio potrebbe dare filo da torcere ai concorrenti, ormai sulle spine da settimane. Non è ancora chiaro se Alda possa accedere alla finalissima salendo sul treno in corsa. Un nodo da sciogliere.

