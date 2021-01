Daniela Santanchè zittisce il grillino a L'aria che tira: "Conte non si fa prendere in giro in Europa?", scatta il massacro

22 gennaio 2021 a

Mentre Francesco D'Uva del M5s prova a difendere con tutte le forze Giuseppe Conte, dall'altra parte Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia nega i meriti del premier. Ospiti di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, i due hanno avuto un serrato botta e risposta sull'operato del presidente del Consiglio in relazione alle ingenti risorse - 209 miliardi - del Recovery Fund destinate all'Italia. "Per la prima volta abbiamo un premier che va in Europa e non si fa prendere in giro da nessuno, si fa rispettare. Ha portato un sacco di miliardi a casa", ha detto D'Uva. In disaccordo l'esponente di FdI: "L'Europa i soldi li ha dati a tutti i Paesi europei, non li ha portati a casa Conte. La nostra economia è così devastata e siamo messi così male che ci hanno dato più soldi. Qualsiasi governo avrebbe avuto quella cifra. Siamo quelli messi peggio, basta balle!".

