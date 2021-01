Unomattina in famiglia, "tanti nostri figuranti poi...". Tiberio Timperi faccia a faccia con Cannoletta: clamoroso "posto al sole" in Rai?

23 gennaio 2021 a

a

a

Un futuro in tv per Massimo Cannoletta, il supercampione dell'Eredità. Dopo aver lasciato il quiz di Raiuno di Flavio Insinna, con un record di 51 vittorie di fila e ben 280mila euro vinti, il divulgatore siciliano è tornato alla vita "normale", ma solo in parte. Continuano infatti le sue ospitate nei salotti Rai, dove ormai è una celebrità. E a Unomattina in famiglia ha raccolto i complimenti di Tiberio Timperi e Monica Setta, i due padroni di casa. "Ci sono stati figuranti passati nel nostro programma che sono diventati poi degli apprezzati giornalisti. Mi auguro che un apprezzato campione de L’Eredità possa trovare un posto al sole, possa avere una cittadinanza televisiva qui o altrove", spiega Timperi, sincero. "È una di quelle persone che ha qualcosa da dire", assicura il presentatore, a cui fa eco la Setta: "Se lo merita".

"Come si sta con 280mila euro in tasca?". Cannoletta, amara verità sui soldi vinti all'Eredità: Insinna, che imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.