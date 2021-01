L'Eredità, l'ex campione Massimo Cannoletta imbarazza Flavio Insinna: "I soldi che ho vinto?", un bel guaio

08 gennaio 2021 a

L'ex campione dei record Massimo Cannoletta, l'uomo che ha fatto la piccola storia dell'Eredità di Flavio Insinna su Rai1, si racconta a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone. "Come si sta con 280mila euro in tasca?", gli chiede la presentatrice. E il divulgatore appassionato di viaggi, in crisi come tutta la categoria a causa delle limitazioni da Covid, la gela: "Non ho ancora visto i 280mila euro vinti". In compenso, è diventato un mito sui social: "Mi fa piacere questa popolarità, ma lasciami togliere qualche sassolino. Ho ricevuto dei messaggi da persone alle quali, prima dell’Eredità, avevo scritto per collaborare anche a titolo gratuito per il mio gusto di divulgare. Non mi hanno neanche degnato di un saluto mentre ora le stesse persone sono quelle che stanno bussando alla mia porta".

"Ho fatto questi due famosi giri del mondo con una nave da crociera sulla quale tenevo delle conferenze sui porti, sull’arte, la musica e su tutto quello che avremmo visitato". E ora? "Vorrei continuare a divulgare come ho sempre fatto. Dove, come e quando lo deciderà il destino", .

