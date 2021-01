L'eredità, "dove l'abbiamo già visto". Anche Insinna sconcertato dal nuovo campione: la rivolta dei telespettatori

24 gennaio 2021 a

a

a

A volte ritornano, a L’Eredità. Il nuovo campione è Rocco, e Flavio Insinna non può nascondere lo stupore, annunciando che il concorrente del quiz preserale di Rai1 aveva già partecipato al gioco, nel lontano 2011, vincendo peraltro campione anche in quella occasione. "Campione nel 2011 e campione nel 2021", ha esultato il conduttore mentre sui social molti telespettatori si sono detti perplessi dal fatto che un concorrente possa partecipare più volte allo stesso quiz.



"Cos'era nella precedente vita". Il giovane campione in imbarazzo. Insinna? Gelo in studio a L'Eredità

Sconfitto il giovane campione in carica Leonardo, Rocco ha concluso la Ghigliottina con un montepremi di "soli" 7.500 euro. Poco male, perché il neo-campione non è riuscito a indovinare la parola giusta: la chiave dei 5 indizi (‘tiro’, ‘eliminare’, ‘impossibile’, ‘lavoro’ e ‘bianco') non era "cavallo", come scritto sul cartellino da Rocco, ma "sporco". Sarà per la prossima volta (non tra 10 anni).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.