Pomeriggio 5, "che modo bizzarro": Barbara d'Urso tradita dalla regia, cosa mandano in onda su Canale 5

25 gennaio 2021 a

a

a

Barbara d’Urso è rimasta vittima di un piccolo errore della regia di Pomeriggio 5, che non l’ha avvisata che il servizio in onda stava per terminare, cogliendola un attimo impreparata. La conduttrice di Mediaset aveva lanciato un video su Franca Valeri, i cui eredi hanno messo in vendita online i suoi zaffiri, poi però non era stata avvisata nel momento in cui era tornata in video. “Che modo bizzarro di uscire da un servizio… facciamo così regia, visto che siamo usciti da questo servizio in maniera bizzarra mandiamo un applauso virtuale”, ha dichiarato la d’Urso tra le risate degli opinionisti presenti in studio, divertiti dalla situazione venutasi a creare per l’errore commesso dalla regia.

"Grazie, grazie, grazie". D'Urso in volo, share da urlo: un lunedì mattina dolcissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.