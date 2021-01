Otto e Mezzo, ecco la lista degli ospiti di Lilli Gruber: vergogna nero su bianco. Guido Crosetto: "Che schifo"

27 gennaio 2021 a

a

a

Una lista che fa inorridire Guido Crosetto. L'economista Riccardo Puglisi ha pubblicato l'elenco-presenze del programma di La7, Otto e Mezzo. Il periodo preso in considerazione è quello che va da settembre 2016 a gennaio 2020. Il tutto per un totale di 1077 puntate. In testa in termini di ospitate nel salotto di Lilli Gruber come poteva non esserci lui: Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano conta ben 184 presenze. A seguirlo, con 129 apparizioni, Beppe Severgnini del Corriere della Sera. Poco più dietro un'altra firma del Fatto, nonché altro strenuo sostenitore del governo giallorosso: Andrea Scanzi. Il giornalista conta 127 serate. Penserete voi che con Il Fatto Quotidiano è finita qui. E invece niente affatto. Al quarto posto (118 puntate) il fondatore del quotidiano, Antonio Padellaro.

"Conto sull'avidità della maggioranza". Murgia sconcertante: tutto per far fuori Salvini e Meloni | Video

Per allontanare l'idea di un programma fazioso, la Gruber ha lasciato spazio ad Alessandro Sallusti e Massimo Giannini. I direttori del Giornale e de La Stampa hanno presenziato rispettivamente 105 e 97 volte. Non va meglio a Paolo Mieli, ospite solo 90 sere. E nemmeno a Luca Telese, 77 ospitate. Via via le presenze si fanno sempre più sporadiche. Non c'è traccia di Giorgia Meloni nella lista, mentre Matteo Salvini c'è. Il leader della Lega raggiunge quota 22 ospitate. Cifre, quelle diffuse dall'economista sulla sua pagina Twitter, che indignano il fondatore di Fratelli d'Italia. Crosetto si lascia andare a un solo e diretto commento: "Che schifo". Dalla sua parte anche Puglisi che si chiede: "Mi domando altresì di che cosa si stia occupando di bello in questi mesi Agcom". L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe infatti vegliare sui programmi televisivi e garantire lo stesso accesso a tutte le opinioni politiche. Evidentemente Otto e Mezzo è sfuggito all'occhio attento.

"Mattarella è sfinito". Cosa sa Lilli Gruber sulla farsa di Conte: domani, al Quirinale...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.