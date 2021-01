Dritto e Rovescio, Delmastro azzanna e la Moual perde il controllo: la rissa sfugge di mano, Del Debbio la "risolve" così

29 gennaio 2021 a

Sulla campagna di vaccinazione e gli errori del governo presieduto da Giuseppe Conte e in generale dall’Unione Europea si è scatenato il caos a Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio che per riportare la calma senza ricorrere all’alzata di voce ha fatto ricorso a un metodo un po’ bizzarro, ma sicuramente efficace. Il conduttore di Rete4 ha infatti fatto scattare una sirena che ha ammutolito tutti gli ospiti, in particolare Andrea Delmastro e Karima Moual, che erano stati i principali protagonisti della baraonda.

“Il registro nazionale dei vaccinati? Dovrebbe essere messo in campo da quel medesimo commissario che ha inanellato una catastrofica disgrazia dietro l’altra”, ha attaccato il deputato di Fratelli d’Italia, che poi ha aggiunto: “Non abbiamo i vaccini, non abbiamo i vaccinatori, non abbiamo le primule che dovevano essere circa 1500…”. Così facendo ha provocato la reazione della giornalista Moual, tra l’altro sotto lo sguardo tra l’interessato e il divertito di Mario Giordano, presente a Dritto e Rovescio in qualità di ospite: la situazione è rapidamente sfuggita di mano, con i due antagonisti che hanno iniziato a urlare uno sopra l’altro.

E allora Del Debbio ha fatto partire le sirene che hanno riportato l’ordine: “Silenzio, silenzio”, ha dichiarato il conduttore prima di riprendere normalmente la trasmissione. Il dibattito è poi proseguito con le dichiarazioni di Giordano, che ha affrontato il problema centrale della mancanza dei vaccini: “Questo perché noi siamo legati la carro europeo, abbiamo firmato dei contratti per gran parte segreti e questa è una cosa scandalosa visto che abbiamo finanziato noi le aziende. Loro possono fornirci il vaccino secondo il “massimo sforzo” che sono in grado di fare, non c’è una quantità minima che devono fornirci”.

