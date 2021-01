L'Eredità, confessione della sexy-prof Ginevra: "Quando ho visto Flavio Insinna la prima volta...", spintarella sospetta

30 gennaio 2021 a

a

a

Ginevra Pisani, la bella professoressa de L'Eredità, si è lasciata andare e ha svelato alcuni retroscena su Flavio Insinna. La giovane, in occasione di un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo primissimo incontro con il conduttore di Rai 1: "Quando l’ho visto per la prima volta ero molto emozionata. Lui mi ha aiutato a superare l’ansia". Per Ginevra è stato un faccia a faccia ricco di trepidazione: "C’era molta emozione quella volta - ha aggiunto parlando dell'incontro prima che diventasse professoressa -, sia per averlo visto, sia perché ci tenevo a fare bene. Era un provino".

"Non facciamo danni". Stupore a L'Eredità, in studio arriva una lettera: Insinna costretto a bacchettare i concorrenti

La Pisani non nega che quello di lavorare in tv non fosse scritto nel suo destino: "Fin da bambina - ha svelato - ero affascinata dalle telecamere e mi esibivo in casa". E ai rumors che la vedono in competizione con l’altra professoressa del programma di Viale Mazzini, Sarah Arfaoui, Ginevra replica: “Non c'è rivalità. Abitiamo anche insieme, dato che abbiamo due camere nello stesso residence”. Ma la tv non è la sola passione.

Il nuovo campione dell'Eredità? "Dove l'abbiamo già visto". Anche Insinna sconcertato: rivolta dei telespettatori

La Pisani ammette anche di andare matta per il ballo. "Ho studiato danza per otto anni e penso che questo si veda in televisione. Con la voce, invece, non sono mai riuscita a lasciarmi andare del tutto: ho il cosiddetto “blocco del cantante”. Per poi concludere: “Sto prendendo lezioni e da questo punto di vista sto migliorando. Di recente ho anche canticchiato una delle mie canzoni preferite e L’Eredità”.

L'Eredità, "perché sorridi?": Flavio Insinna, una clamorosa vincita. Sapeva già tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.