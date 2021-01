Domenica In, Mara Venier gelata dall'ospite: "Ma ancora a parlare di lui?"

31 gennaio 2021 a

Ospite a Domenica In nella puntata del 31 gennaio, Ornella Vanoni. La cantante, appena messo piede nel salotto di Rai 1, ha fermato Mara Venier. Tutta colpa della domanda su Gino Paoli. “Siamo rimasti amici, ci telefoniamo, ma ancora a parlare di lui?". La Vanoni infatti non vuole toccare l'argomento. "Lui non esce, ha una casa bellissima e sta lì a guardare il mare e compone al piano”.

Prima di voltare pagina la Vanoni tiene però a precisare: “Ci sono dei grandi amori che finiscono male ma adesso basta, siano amici”. E proprio su Paoli la cantante si era lasciata andare a un ammissione inaspettata in occasione di un'intervista con Il Fatto Quotidiano. "Mi piacerebbe finalmente fare degli eventi con Gino Paoli, ma in questo senso ci sono progetti che ancora non posso svelare. Gino comunque ormai non si alza più dal divano. E poi inseguo da un anno e mezzo un rapper molto bravo e forse l’ho convinto a scrivere per me una canzone. Ma non dico il nome per scaramanzia ma è milanese con i tratti belli da arabo”.

L'unico rimpianto? “L’aver mollato il cinema - confessa - era troppo per me, ho perso il tram ma va bene così”. A fine intervista la Venier omaggia la Vanoni con una sorpresa, un intervento di Francesco Gabbani.

