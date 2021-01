Domenica Live, Arianna David il racconto da brividi sull'ex: "Picchiata con una mazza da baseball, mi ha rotto di tutto"

Francesco Fredella 31 gennaio 2021 a

"Mi puntò una pistola alla testa": l'ex Miss Italia Arianna David a Domenica Live lascia tutti senza fiato. "Sono stata perseguitata per tre anni, la gente per strada non interveniva", dice. Gelo in studio. "Queste sono le conseguenze delle botte che io ho preso". Così, l'ex Miss Italia Arianna David racconta a "Domenica Live" le violenze subìte dal suo ex compagno, che poco dopo si è rivelato essere il suo stalker: "Mi ha perseguitato per molto tempo - ha raccontato mostrando le foto dei lividi causati dall'uomo - mi ha rotto il mento e un dito".

Il racconto è lucido. Arianna, che per la prima volta romper il silenzio, svela tutti i retroscena di quella terribile vicenda. "Questa persona nel giro di pochissimo tempo è impazzita - spiega - me lo trovavo ovunque, anche per strada. Non potevo più uscire: un giorno mi ha preso e mi ha tirato contro la serranda di un negozio, ha provato a investirmi con un'auto e mi ha tirato una mazza da baseball su un ginocchio". "Non avevo nessuno - prosegue - anche le persone per strada quando vedevano queste cose non mi aiutavano".

E poi: "Mi ha detto che aveva delle armi, ma io non ci credevo. Fino a quanto mi ha puntato una pistola alla testa - racconta - per tre anni è andata avanti questa storia, dal 2012 al 2015 fino a quando l'ho denunciato, forse perché avevo ancora molta paura e non riuscivo a uscirne fuori. Da allora non l'ho più visto, anche se poi ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare: ritirare la denuncia, per fortuna però è sparito dalla mia vita".

