Live-Non è la d'Urso, Matteo Salvini contro Lucia Azzolina: "Ha pensato ai banchi e non ad assumere gli insegnanti precari”

Francesco Fredella 31 gennaio 2021

a

a

“Assistiamo a un litigio interno alla maggioranza. Il Parlamento è vero. Perché non parliamo del piano vaccinale?”: Matteo Salvini parte all’attacco. Ed elogia la Brexit: uscita dell’Inghilterra dall’Europa. Intanto, sta per nascere il terzo Governo Conte. “Restituiamo la parola agli italiani: andiamo alle urne”, dice il numero uno della Lega a Live-Non è la d'Urso. “A maggio si voterà in 1300 città d’Italia perché non votare anche per il Parlamento?”, continua. Salvini attacca pure l’Azzolina: “Ha pensato ai banchi a rotelle e non ad assumere gli insegnanti precari”. Ma il leader della Lega parla anche delle cartelle esattoriali che stanno per arrivare. “Dal 28 febbraio una marea di cartelle. Noi chiediamo lo stop”, dice. Categorico: “Mai al Governo col Pd”.

Ma si parla anche dell’ipotesi Draghi al Governo. Salvini dice di nuovo no. “La stima è un conto. Ma il problema è i compagni di viaggio. Abbiamo senatori Vinavil, che con la colla restano li”, tuona. Ma poi arriva l’aut aut: “Se il Governo porta in aula blocco delle cartelle esattoriali e i ristori noi lo votiamo”. Salvini non risparmia Arcuri, commissario per l’emergenza.

“Pensiamo alle primule per i vaccini. E invece dovremmo aumentare gli stipendi ai medici, infermieri. Dovremmo vaccinare tutti”, puntualizza al Live. “Arcuri? Ha fallito. Anche all’Ilva di Taranto non ha avuto risultati. Noi abbiamo la soluzione: costruire il ponte sullo stretto di Messina con l’acciaio prodotto a Taranto”, conclude Salvini.

