Matteo Salvini, la critica a Sergio Mattarella: "Perché altri 4 giorni di chiacchiere? Una mancanza di rispetto"

"Ho il telefono intasato da messaggi di imprenditori e gente che lavora. La domanda di tutti è la stessa: ma non dovevano fare in fretta? Perché altri quattro giorni di chiacchiere? Mi pare sinceramente una mancanza di rispetto". Così Matteo Salvini commenta la scelta del Quirinale di dare un incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico. "Avevamo chiesto che un eventuale mandato esplorativo andasse alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, la seconda carica dello Stato. Poi Mattarella ha scelto Fico e rispettiamo la scelta", commenta in una intervista al Giorno.

Sulla possibilità che si realizzi il Conte-ter, Salvini spiega che, "è evidente che se finiscono per far finta di mettersi d'accordo qualcuno ha calato le brache e ci rimetterà la faccia. A me pare solo incredibile che chi ha creato il problema sia poi quello che lo deve risolvere. Noi del centrodestra abbiamo dimostrato compattezza, coerenza, dignità, coesione. Abbiamo puntato sui temi concreti. Se questa esplorazione di Fico dovesse andar male e il presidente avesse delle idee noi siamo pronti ad ascoltarlo. L'ho detto io stesso a Mattarella".

Il leader della Lega spiega la strategia dell'opposizione: "Un governo di centrodestra. Un governo stabile. In parlamento c'è una grande insoddisfazione tra deputati e senatori dell'ex maggioranza. Credo che la maggioranza si troverebbe". Critico con il viaggio in Arabia Saudita di Matteo Renzi: "Io quando andavo in giro da ministro o parlamentare ci andavo gratis. Dico solo che io e Renzi abbiamo due stili diversi. Anche se non sono queste le cose che di questa ex maggioranza mi preoccupano di più. I legami con la Cina, l'Iran, il Venezuela, con altre dittature sanguinarie. Perfino Biden ha lanciato una commissione d'inchiesta sui rapporti tra la Cina e il Covid. Prima o poi la verità verrà a galla. L'ho visto anche nel mio piccolo". E alla fine rivendica anche la citofonata a Bologna tanto criticata: "Ricorda la polemica sul campanello che suonai a Bologna? Tutti a difendere gli abitanti di quella casa. Qualche giorno fa li hanno arrestati per spaccio", conclude il leader della Lega.

