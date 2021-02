Che tempo che fa, "ma che min***ia dici?". Luciana Littizzetto, la battutaccia su Antonella Clerici che fa gelare il sangue a Fazio

01 febbraio 2021 a

A Che tempo che fa fuoco amico su Antonella Clerici. E davanti alla battutaccia di Luciana Littizzetto, anche Fabio Fazio trema. "Apro una parentesi sulla Clerici, che amo in maniera sconfinata perché mi fa riderissimo - spiega la comica torinese -. Verso le 13, accendo Rai 1 e vedo È sempre mezzogiorno. Lei parla con un tronco di un albero dove c'è uno scoiattolo e fa questo quiz che è facilissimo, grado di dificcoltà meno di zero. Le domande sono basate sulla cucina: è famoso quello di Colonnata, tanto va la... che ci lascia lo zampino. Che cosa sarà mai?".

"Lardo!", risponde Fazio con entusiasmo, dopo aver chiarito di non avere la minima idea di dove voglia andare a parare la sua spalla. "E dall'altra parte: la Cipolla di Tropea. E a lei cade la faccia, si vede scritto 'ma che min***ia dici? E poi lei ci prova: notaio, la possiamo passare? Ma scusa, era lardo e ha detto cipolla di Tropea!".

In un modo o nell'altro, Lucianina riesce sempre a tornare su Antonellina, per una sera il suo chiodo fisso, anche quando parla d'altro. "La cosa più sconvolgente è che questa candela l'abbia vinta ad un quiz - spiega a proposito della sventura di una signora inglese -. Quale quiz come premio ti dà una candela? Tu immaginati la Clerici che fa il quiz a mezzogiorno che regala al posto dei buoni per la spesa, la candela...".

Ci risiamo, e Fazio inizia già a mettersi le mani sulla testa. Per sua fortuna, la Littizzetto stavolta cambia rotta: "Questa signora inglese ha vinto questa candela ad un quiz. L'ha portata a casa, l'ha accesa ed è esplosa. L'ha accesa per creare l'atmosfera e questa gliel'ha tolta". Sospiro di sollievo: per Fabio, per la Clerici e pure per i telespettatori. La signora inglese, invece, purtroppo per lei, no.

