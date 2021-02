L'Eredità, "alto tradimento" di Massimo Cannoletta: clamoroso, in quale trasmissione entra. Insinna che dice?

01 febbraio 2021 a

Altissimo "tradimento" di Massimo Cannoletta? Si parla del super-campione de L'Eredità, l'uomo che ha sbancato al quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, stregando milioni di telespettatori con la sua oceanica cultura e con la sua innata simpatia (fino a quando, dopo un interminabile filotto di vittorie, ha volontariamente rinunciato al programma). Altissimo "tradimento" perché? Si scherza, ovviamente, ma ci si riferisce a un'indiscrezione che sta rimbalzando nelle ultime ore: presto, infatti, Cannoletta potrebbe trovare un nuovo ruolo in televisione (mentre, nel frattempo, colleziona ospitate in moltissimi programmi televisivi, l'ultima a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, su Rai 1).

Insomma, Cannoletta popolarissimo dopo L'Eredità potrebbe giustamente passare all'incasso. Cultura e simpatia gli sono valse la stima di molti personaggi nel mondo dello spettacolo. Dunque, largo al nuovo ruolo televisivo: il campionissimo dovrebbe entrare in pianta stabile proprio nel cast della Bortone, conquistata definitivamente con una battuta, piovuta quando Rosanna Lambertucci gli ha chiesto come mai ancora non fosse sposato: "Signora, io non avrei tempo", ha risposto Cannoletta.

Ad ufficializzare l'ingresso di Massimo Cannoletta nel cast di Oggi è un altro giorno è stata proprio la Bortone, nel corso della puntata in cui il campionissimo era ospite: "Sarà tra noi, negli affetti stabili", ha rilevato confermando un suo coinvolgimento nel programma. Per inciso, di recente anche Tiberio Timperi si era augurato che Cannoletta trovasse un posto fisso in televisione: un desiderio, quello di Timperi, che è stato puntualmente esaudito. Sempre sui canali della Rai.

