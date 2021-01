L'Eredità, "Perché ho fatto vincere il signor Tommaso". Cannoletta il gruzzoletto, la verità su Insinna e autori

08 gennaio 2021 a

Svelato il mistero de L'Eredità sulla tanto discussa decisione di Massimo Cannoletta di lasciar vincere il signor Tommaso. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l'ex supercampione di Flavio Insinna, rimasto in carica per 51 puntate (e con un montepremi di 280mila euro vinto ma non ancora riscosso), il divulgatore appassionato di viaggi chiarisce, cercando di spazzare via le polemiche nate sui social tra gli appassionati del quiz di Rai1: "Non ho lasciato vincere il signor Tommaso per fare lo splendido, ma perché se lo meritava e perché sperava di portare a casa un gruzzoletto e non volevo portargli via all’ultimo momento il gruzzoletto che lui aveva messo da parte". Forse chi vedeva del marcio, magari una sceneggiatura orchestrata dagli autori, ora sarà soddisfatto.

