Storie Italiane, il dramma di Emanuela Folliero: "Foto private in mano ai turchi". Rapina e ricatto, un caso inquietante

Emanuela Folliero è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. La conduttrice Mediaset di recente è stata vittima di un furto di identità sui social: le è stato infatti rubato il profilo instagram. "Ho ricevuto una strana email in cui mi si diceva che avevo commesso una violazione di copyright. L’ho aperta, ho inserito alcune credenziali e il mio profilo instagram è finito in mano ad hacker turchi” ha svelato e poi ha spiegato di aver sporto denuncia alla polizia postale.

"Mi hanno spiegato che coloro che hanno rubato il mio account avrebbero potuto vendere per 20-30mila euro i miei followers e usare le mie foto per chissà quali siti” ha raccontato svelando inoltre che,"su instagram avevo anche foto con mio figlio. Non tantissime, ma qualcuna c’era”, ha raccontato ancora con l'ansia addosso.

Il fatto si è poi risolto positivamente: "Mi hanno detto che le possibilità di riavere il profilo erano poche, invece da oggi è di nuovo mio! Mi hanno chiamato da instagram ieri sera e ho riavuto tutto. “Storie Italiane mi ha portato fortuna” ha commentato subito dopo Emanuela Folliero. “Giustizia è fatta. La polizia postale è sulle tracce degli hacker”, ha raccontato ai telespettatori. Infine ha fatto un appello a tutti i telespettatori del programma dii Eleonora Daniele, dicendo loro di fare attenzione alle truffe di internet raccomandando di non abboccare. La storica annunciatrice di Rete4, 55 anni, ha ancora un fisico "spaziale". E, qualche tempo fa, lo ha dimostrato sfoggiando un bikini rosa con fantasie in tono in grado di esaltare le sue curve burrose. Il tutto in un contesto decisamente simpatico, mettendosi in posa sotto un ombrellone. A fine estate scorsa ha conquistato i suoi follower che l'hanno riempita di complimenti. Lei che negli anni d'oro della conduzione a Mediaset ha anche fatto un calendario che tutti ancora ricordano.

