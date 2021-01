Storie Italiane, "ora tremo di continuo": Asia Argento, il dramma della madre morta e l'ultimo gesto. Da brividi

25 gennaio 2021 a

Il dolore di Asia Argento per la morte della mamma Daria Nicolodi è al centro di Storie italiane, il talk di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Dopo aver confessato sabato a Verissimo di essere stata spesso picchiata da bambina dalla moglie di Dario Argento, la 46enne attrice romana, visibilmente commossa, ha spiegato che nonostante tutto l'assenza della madre è straziante: "Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma. I medici mi hanno permesso di abbracciarla un’ultima volta" prima della morte.

Un altro lutto ha segnato la Argento, la morte della sorellastra Anna Cerioli, scomparsa in un incidente stradale nel 1994: "Ha fatto una vita di grande malinconia, ma all’università andava benissimo, si manteneva da sola lavorando a teatro e nei bar. So che nella vita mi avrebbe potuto aiutare e oggi la vorrei qui con me". Poi un consiglio ai telespettatori: "Scrivete su un foglio come vi sentite dopo la morte di un vostro caro, in quanto aiuta a superare meglio le difficoltà".

