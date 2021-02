Storie italiane, Eleonora Daniele sotto choc: "Una nostra amica minacciata di morte"

01 febbraio 2021 a

a

a

"Una nostra amica è stata minacciata di morte": Eleonora Daniele, al timone di Storie italiane su Rai 1, ha annunciato così l'ingresso in trasmissione dell'influencer Stefania Marchionna. "Stefania è un’amica di Storie Italiane. Di recente è caduta nella trappola di un pirata informatico che si è insinuato nei suoi profili social. E’ stata minacciata di morte", ha detto la conduttrice nell'ultimo segmento del programma, dedicato appunto a furti di identità e trappole di internet.

"La mandibola fracassata". Alba Parietti e l'orrore del figlio Francesco Oppini "pestato a sangue". Dramma in tv: "Il processo? Non voglio parlarne"

“Si è spacciato per un calciatore ma si è spinto oltre perché è arrivato a fare minacce di morte”, ha raccontato la Daniele, riferendosi alla storia della sua ospite. In studio, tra l'altro, era presente anche Emanuela Folliero, che ha rivelato di essere caduta in una trappola simile qualche tempo fa. "Mi ha detto di conoscermi da tempo e di essere talmente interessato a me da voler controllare tutto, dai miei profili social alle mie carte di credito. Ovviamente non gli ho creduto e mi sono subito rivolta alla polizia postale", ha spiegato la Marchionna.

"Tremo in continuazione". Asia Argento straziante dalla Daniele: la madre morta e quell'ultimo gesto, da brividi

Poi quando l'influencer gli ha detto che sospettava fosse un fake, sono arrivate le minacce di morte: "Da quel momento non sono più stata tranquilla perché quella persona mi ha mandato delle foto scoprendo l’indirizzo reale di casa mia e il luogo di lavoro di mia mamma e di mia sorella. Mi ha anche ricattata facendo dei fotomontaggi in cui apparivo nuda…", ha continuato Stefania Marchionna. La polizia postale, comunque, è riuscita a recuperare i profili dell'influencer: "Ora questa persona mi scrive che gli manco. Penso abbia paura”, ha concluso la donna.

"Basta, non è possibile". Eleonora Daniele perde la pazienza in studio: "Non devono arrivare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.