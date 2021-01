Storie italiane, "mandibola fracassata". Alba Parietti e l'orrore del figlio Francesco Oppini "pestato a sangue": "Il processo? Non voglio parlarne"

28 gennaio 2021 a

a

a

Il dolore di una mamma nelle parole di Alba Parietti. Intervenuta in collegamento da casa con Eleonora Daniele a Storie Italiane, il talk mattutino di Rai1, la showgirl torinese ha ricordato una drammatica vicenda che ha coinvolto il figlio Francesco Oppini. Prima di conquistare la fama televisiva, migliaia di post sui social e le copertine dei rotocalchi come concorrente del Grande Fratello Vip (da cui è uscito in anticipo prima di Natale, di propria iniziativa, perché desideroso di tornare alla "vita reale"), il figlio di Alba e dell'ex Gatto di Vicolo Miracoli Francesco Oppini era stato coinvolto suo malgrado in una violentissima rissa che ne ha messo a repentaglio la vita.



"Vogliamo diventare genitori": Francesco Oppini, novità in vista

In studio si parla di Giuseppe Pio, 18enne di Lanciano finito in coma a causa di un pugno. Il ragazzo ora sta bene, ma la sua storia ha fatto rivivere l'incubo alla Parietti, con Francesco picchiato a sangue. "La vicenda di mio figlio è stata meno tragica ma altrettanto complicata perché gli hanno fracassato completamente la mandibola". "È successo tanti anni fa - continua Alba -. Mio figlio è stato pestato selvaggiamente e ha riportato fratture scomposte. Per quell’aggressione c’è stato un processo durato cinque anni, che abbiamo dovuto affrontare, ma su questo vorrei sorvolare per tanti motivi".

"Ecco, un'altra baggianata". Antonella Elia massacrata, ha tutti contro al GF Vip: Oppini e Signorini la zittiscono a tempo di record

La commozione e il turbamento sono ancora evidenti. "Anche mio figlio - conclude la Parietti -, come questo ragazzo, non aveva alcun tipo di responsabilità. Quei cinque anni di processo hanno restituito a mio figlio il senso di giustizia. Penso che se lui non avesse avuto giustizia per quello che gli è stato fatto, la violenza l’avrebbe subìta due volte. Questo succede sia a chi è vittima di bullismo, sia alle donne che vengono violentate".

"Frasi penalmente perseguibili". Francesco Oppini e Dayane Mello, nervi tesissimi fuori dal Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.