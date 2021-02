Grande Fratello Vip, "un Paese rovinato da defic***". Mario Balotelli, crisi di nervi contro la D'Eusanio: volano parole grossissime

02 febbraio 2021 a

Alda D'Eusanio graziata. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip non sarà espulsa per la triste espressione pronunciata a poche ore dal suo ingresso. La decisione è stata confermata durante la puntata dell'1 febbraio dopo il televoto. Ma non tutti hanno preso bene la scelta del pubblico che ha voluto passare sopra la frase: "Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?". E quel qualcuno è proprio Mario Balotelli. Il calciatore, nonché fratello di un ex coinquilino del programma di Alfonso Signorini, non ci è andato per il sottile: "#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un’ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste", ha cinguettato.

Della stessa opinione Enock Barwuah, fratello appunto di Balotelli: "Ancora una volta nel contesto del Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso…Non deve passare inosservato". La polemica dunque è montata, tanto che su Twitter è diventato virale l'hashtag "#FuoriAlda". Molti i concorrenti di questa lunga edizione scivolati su frasi razziste. Basta pensare a Fausto Leali e l'uscita: "Nero è un colore, n**o è la razza". Questa la giustificazione del cantante dopo aver chiamato Enock "ne**o". Una frase che a Leali è costata carissimo: la squalifica. A differenza della D'Eusanio.

"Ho sbagliato", ha detto a Signorini dopo aver scoperto l'accaduto, "fino a qualche anno fa si diceva così, è come non dire più ‘zingaro’ ma ‘nomade’. Non lo si fa apposta, mi dispiace davvero se qualcuno si è offeso. Ho sbagliato termine, ma non ho avuto un atteggiamento spregiativo. Se no parliamo di ‘contro razzismo’. Da persona di colore bianco chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto agli schiavi neri. Chi non crede nel razzismo, ogni tanto può sbagliare". E pare che le scuse abbiano convinto i telespettatori.

