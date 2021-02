Massimo Cannoletta parla di esoterismo a Oggi è un altro giorno? Boato in studio, Bortone di sasso: roba inquietante

03 febbraio 2021 a

a

a

Siamo a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1, dove ormai nel cast è entrato Massimo Cannoletta, l'ex super-campione de L'Eredità, rientrato in tv nel suo ruolo migliore: quello di divulgatore. Già, sa tutto. O quasi. E nella puntata di oggi, mercoledì 3 febbraio, la Bortone ha ovviamente aperto parlando di Mario Draghi e dell'incarico ricevuto da Sergio Mattarella. Dunque, spazio a Cannoletta, che ha cambiato tema parlando di magia, esoterismo e anche di presenze ultraterrene.

Dopo le divagazioni dell'ex campionissimo di Flavio Insinna, la parola torna alla Bortone. Ma in studio, e in tutte le televisioni, si sente un boato, un forte rumore. E la Bortone confessa: "Abbiamo parlato del magico ed è caduto il mappamondo in studio". Coincidenza? Sicuramente sì, eppure una coincidenza gustosa, divertente, un poco spiazzante. "Chiamate un esorcista", scherza infatti Cannoletta. La Bortone, però, rigetta la possibilità: "No, per carità. Siamo pronti?".

"È la prima volta". Il ragazzo che sconvolge Flavio Insinna a L'Eredità: sconcerto su Rai 1

Nel corso della trasmissione, parlando sempre di presenze spiritiche e dintorni, si è trattato il fatto che Lady Gaga ha comprato un dispositivo che le rivelerebbe le presenze ultraterrene. E ancora di Adele, che ha comprato un vecchio convento, poi trasformato in villa, e che per mesi ha sentito delle presente misteriose, tant’è che ha chiamato degli esperti per indagare. Informazioni, ovviamente, sciorinate dal tuttologo Cannoletta. Il quale, forse, ha anche qualche piccolo potere "paranormale".

"Lo ho guardato negli occhi, e...". La confessione di Cannoletta: il dramma in diretta di Flavio Insinna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.