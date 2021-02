Tg1, ricordate Attilio Romita? "Basta notizie". Clamoroso, l'appello a Mediaset: un radicale cambio di vita

Francesco Fredella 03 febbraio 2021 a

Abito gessato. Cravatta e pochette a doppie punte abbinata. Attilio Romita, storico ex mezzobusto del Tg1, che da qualche mese è andato in pensione dalla Rai, adesso ha un sogno: il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E chissà, potremmo vederlo nelle prossime edizioni. Magari con i pattini a rotelle ai piedi, visto che è un ex campione regionale di pattinaggio artistico.

Romita è scomparso dai radar della televisione da quando, dieci anni fa, la Rai lo ha trasferito a dirigere la sede della TGR (testata regionale del telegiornale di Rai3). Ora, dopo anni, rompe il silenzio e racconta come sono andate realmente le cose. Al settimanale diretto da Signorini svela di aver pianto durante il viaggio da Roma a Bari. “Ero solo in auto con abiti, bagagli, effetti personali: ho pianto da Roma a Canosa. Un vero colpo. Poi è iniziata la mia seconda vita nella terra d’origine”, dice Romita.

La sua seconda vita inizia a Bari, lì ritrova l’amore (si chiama Mimma) e ricomincia da dove aveva iniziato. “Da poco, dopo la morte di mia madre, ho ristrutturato la casa nel centro di Bari dove sono cresciuto. E’ come se avessi riavvolto il nastro indietro di 30 anni”, dice Romita. Che svela di aver avuto problemi di cuore: “Ho subito un intervento. Sono stato in terapia intensiva. Il motivo: un prolasso della mirale. Forse perché l’ultimo anno in Rai per me è stato molto burrascoso”.

Ma Romita non vuole mollare il video. Adesso sembra che sia vicino il suo ritorno in tv a Telenorba, dove tra l’altro era arrivato a settembre con la conduzione di un programma del pomeriggio. “Sono tornato in video dopo quasi 10 anni. Non ero affatto arrugginito”, dice l’ex conduttore del tg. Che vuole coronare un sogno: “Mi piacerebbe partecipare al Gf Vip. Mi piace molto come lo sta conducendo Alfonso Signorini”.

