Grande Fratello Vip, "la crocchia di botte". Alda D'Eusanio fa il nome, "Laura Pausini maltrattata": roba da censura

“Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…”. Alda D’Eusanio ha inconsapevolmente sollevato un polverone su Laura Pausini, proprio a pochi minuti dalla diretta del Grande Fratello Vip. Ovviamente durante la puntata su Canale 5 Alfonso Signorini non ha affrontato l’argomento, dato che il video ancora non era circolato sui social come ha fatto poi nelle ore successive: ma neanche a farlo apposta il conduttore aveva scherzato con la D’Eusanio, dicendole che fa sudare freddo sia lui che tutti gli autori per quello che dice, spesso con grande leggerezza e senza pensare alle telecamere.

Solo che stavolta la sparata è stata di quelle davvero grosse, che può avere conseguenze pesanti perché può essere considerata diffamazione a tutti gli effetti. “Un chitarrista che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte”, ha dichiarato la D’Eusanio riferendosi a Laura Pausini e al compagno.

“Ma si amano alla follia!”, ha ribattuto Samantha De Grenet, apparsa piuttosto sconvolta dalle dichiarazioni dell’ultima arrivata all’interno della casa.

La regia ha ovviamente staccato immediatamente, passando alla stanza blu, ma ormai il danno era fatto: di sicuro la questione non finirà qui, la D’Eusanio ha fatto un altro scivolone pesante dopo quello del “neg***” che però non nuoceva a nessuno, a differenza di queste ultime dichiarazioni che alla Pausini di sicuro non piaceranno.

