C'è posta per te, "la mia più grande paura...": il Covid? No, rivelazione impensabile del postino della De Filippi

C'è Posta per Te torna stasera, sabato 6 febbraio, con una nuova puntata che sicuramente otterrà un grande successo in termini di ascolti. Da questo punto di vista il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è una macchina da guerra: la scorsa settimana ha infatti fatto registrare il 30% di share, risultato ben sopra la media della rete. In attesa del nuovo appuntamento, il postino Gianfranco Apicerni ha rilasciato un'intervista a TV sorrisi e canzoni. Classe 1985, è alla decima edizione in cui ricopre tale ruolo all'interno del programma della De Filippi.

In particolare Gianfranco, soprannominato "Api", ha rivelato qual è la sua principale paura: se pensate che sia il Covid in questo particolare momento storico, vi sbagliate di grosso. "Ho sempre paura che mi cada qualcosa dalla borsa mentre tiro fuori la busta da consegnare", ha svelato a sorpresa il postino di fiducia della De Filippi, che ha inoltre dichiarato di non essere affatto indifferente a ciò che accade durante la trasmissione. "Mi commuovo sempre quando sento dei genitori che non vedono da anni i loro figli", come d'altronde gran parte del pubblico che segue C'è posta per te.

Infine Apicerni ha confidato nell'intervista di avere anche lui un sogno nel cassetto: quello di incontrare il suo mito cinematografico, ovvero Leonardo Di Caprio. Difficile da realizzare ma mai dire mai, soprattutto quando si lavora per la De Filippi in un programma come C'è posta per te.

