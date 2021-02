C'è posta per te, "davvero imbarazzante". Claudio Amendola, gesto clamoroso: cosa regala a una giovane coppia

07 febbraio 2021 a

a

a

L'attore romano Claudio Amendola è stato il grande protagonista di C’è Posta per te, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Amendola era il "regalo" richiesto da Giuseppe per la fidanzata Sara. L'ex interprete dei Cesaroni entra in studio visibilmente sulle spine, e la De Filippi lo prende simpaticamente in giro: "La cosa bella è che ancora ti imbarazzi, ti emozioni". "Non ci si abitua mai a queste dimostrazioni di affetto. È davvero imbarazzante, ma è bellissimo".

"Chi gli piazzano a fianco in studio". Zaniolo mai visto così, colpaccio (e sorpresa) dalla De Filippi | Guarda

La storia di Giuseppe e Sara è commovente. Malato di sclerosi multipla da 9 anni, il ragazzo ha trovato l'amore giovanissimo, a 16 anni, e dopo 11 anni insieme vorrebbero sposarsi. Ma il timore di non potere garantire alla compagna una vita "normale" a causa della malattia degenerativa che lo affligge sta condizionando i progetti futuri della coppia.





"Non sento il bisogno di...". Pazzesco: il figlio umilia sua madre in prima serata, choc dalla De Filippi. Cosa gli esce di bocca

Amendola, come tradizione del programma, decide allora di aiutarli a parole e coi fatti. "La scienza e la medicina fanno passi da giganti, e tu hai il dovere di aspettare fino a quel momento", li incoraggia, per poi regalare loro la camera da letto per la loro nuova casa, una postazione da manicurista per Sara e un sacchetto con una bella somma di denaro. Un gesto che trova i complimenti sinceri di centinaia di telespettatori sui social.

Nicolò Zaniolo in studio, il mistero sul mega-assegno: quanti soldi ci sono in ballo? E la madre del giocatore...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.