Grande Fratello Vip, "Signorini come la spiega stasera?": Alda D'Eusanio cacciata, un grosso caso a Mediaset

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 stasera, lunedì 8 febbraio, e Alfonso Signorini dovrà affrontare subito un argomento molto scomodo. Ovvero la squalifica di Alda D’Eusanio, che è stata cacciata con effetto immediato dalla casa più spiata d’Italia su decisione di Mediaset. L’azienda non poteva fare altrimenti, dato che Laura Pausini e il compagno Paolo Carta hanno deciso di querelare la D’Eusanio, che li ha pesantemente diffamati.

In un momento di eccessiva leggerezza, Alda si è infatti lasciata sfuggire un classico commento da bar che però ha avuto delle ripercussioni enormi, dato che lo ha fatto proprio mentre era ripresa dalle telecamere. Il video si è poi diffuso a macchia d’olio su tutti i social, provocando la reazione incredula e sdegnata della Pausini, tirata suo malgrado in mezzo al GF Vip. “Questa c’ha una che la mena, la crocchia di botte…”, aveva dichiarato la D’Eusanio, con Samantha De Grenet che aveva sbarrato gli occhi: “Ma che dici, io so che si amano tantissimo”.

Nel giro di neanche 24 ore il caso è montato, la Pausini ha messo in mezzo gli avvocati e allora Mediaset ha deciso di intervenire direttamente, scavalcando Signorini e gli autori e spedendo a casa anzitempo la D’Eusanio. La quale proprio durante l’ultima puntata era stata ripresa scherzosamente dal conduttore, dato che con le sue affermazioni stava sollevando diversi casi. Ma nessuno pesante come quello sulla Pausini, che adesso Signorini dovrà ben spiegare ai suoi telespettatori.

