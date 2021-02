Stasera Italia, Luciano Violante svela il bluff su Rousseau: "Il Garante ha già segnalato problemi"

08 febbraio 2021 a

Il Movimento 5 Stelle terrà un voto sulla piattaforma online Rousseau sul sostegno al possibile governo Mario Draghi. Il voto sarà aperto per 24 ore a partire dalle 13 di mercoledì 10 febbraio, e potrà esprimersi chi è iscritto a Rousseau da almeno 6 mesi. Nelle prossime ore verrà comunicato più precisamente a quale quesito dovranno rispondere gli iscritti che vorranno partecipare. Di questa piattaforma se ne è occupato Luciano Violante, ex presidente della Camera, ospite di Stasera Italia.

La piattaforma Rousseau è il sito internet dove si tengono le consultazioni interne del Movimento 5 Stelle con i suoi sostenitori. Viene usato per esempio per le primarie, per votare cambi nello statuto del Movimento 5 Stelle, o per altre questioni molto rilevanti nella politica nazionale. Tra le altre cose, in passato si è votato per entrambe le alleanze di governo stipulate con Lega e Partito Democratico. Violante ha voluto parlare della affidabilità della piattaforma: "C'è il problema dell'affidabilità di Rousseau. Se non ricordo male il Garante della Privacy ha più volte segnalato problemi per l'affidabilità della piattaforma. Per quanto riguarda l'utilizzazione è un fatto positivo: consente certamente una partecipazione maggiore dei cittadini", spiega Violante. Nel voto su Draghi si scontreranno l'ala istituzionalista (Di Maio e Conte) contro quella movimentista di Alessandro Di Battista.

