Stasera Italia, la profezia di Paolo Liguori: "Niente voto, il Pd ha già pronto il governo Franceschini-Renzi"

"Non si andrà al voto, ma ci sono molte carte coperte sul tavolo": Paolo Liguori, ospite a Stasera Italia su Rete4, è convinto che le elezioni siano la soluzione estrema e che non vi si ricorrerà. Prima si tenteranno altre strade. Secondo il direttore di Tgcom24, il M5s non avrebbe problemi a "sacrificare" Conte per formare una nuova maggioranza: "Il Pd ha già pronto un governo Franceschini-Renzi, sono già pronti a farlo. L'unica alternativa è il ritorno di Italia Viva, con un governo Di Maio-Renzi". Inoltre, stando a Liguori, non sarebbe il premier Conte a resistere, bensì Alfonso Bonafede: "Lui e la riforma della giustizia sono i punti chiave". Il giornalista è poi intervenuto anche sulla questione dei dati sbagliati in Lombardia: "Il governo ha dato in testa da un anno a questa Regione. Gli assessori della Lombardia sono più forti dei ministri del governo".

