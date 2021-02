Avanti un altro, il trionfo di Paolo Bonolis: "Chi partecipa allo show in prima serata", novità clamorose

10 febbraio 2021 a

a

a

Un ritorno in grande, grandissimo stile per Paolo Bonolis con Avanti un altro, il game-show di Canale 5, che si ripresenta con dieci appuntamenti in prima serata. Con Bonolis, ovviamente, anche Luca Laurenti. Dopo l’ottimo riscontro degli speciali di prime time già andati in onda, Canale 5 stavolta ha chiesto al conduttore una corposa serie di appuntamenti serali: più che un quiz, infatti, Avanti un altro è un varietà a tutti gli effetti, per Mediaset un prodotto di punta. E lo share parla chiarissimo.

"Non so dove sei adesso". Il lutto che fa crollare Paolo Bonolis: addio a una colonna di Avanti un altro

Come sottolinea TvBlog, che tratta la questione, "gli speciali di prima serata di Avanti un altro dunque diventano una vera e propria serie di prime time con ben dieci appuntamenti, pezzatura solitamente classica di uno spettacolo di varietà. Del resto le componenti varietà di questo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy non sono certamente poche, grazie alla sapiente interazione di Bonolis con i concorrenti del programma e con le figure che fanno parte del cast fisso della trasmissione".

"Dove sei?" La morte di Eliana, una fucilata al cuore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: chi era, cosa ha fatto per loro

E ancora, il sito specializzato anticipa la data di partenza: venerdì 12 marzo, come detto in prima serata e su Canale 5, subito dopo la puntata di Striscia la Notizia. Un bel traguardo, per Bonolis. In questa nuova versione di Avanti un altro è stata annunciata anche la presenza e la partecipazione al gioco di diversi vip: il ricavato delle loro vittorie verrà poi devoluto in beneficenza, un format ormai collaudato e di sicuro successo.

"Più di una sarta". Paolo Bonolis, anima straziata dal lutto di Avanti un altro: la verità sulla morte della signora Eliana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.