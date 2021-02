Grande Fratello Vip, “quella è violenza?”: accuse pesantissime su Maria Teresa Ruta, è tutta una bugia?

11 febbraio 2021 a

Filippo Nardi proprio non ha mandato già la squalifica dal Grande Fratello Vip per via di alcune frasi su Maria Teresa Ruta ritenute troppo pesanti da Alfonso Signorini e dagli autori del reality in onda su Canale 5. In un’intervista concessa a Super Guida Tv, l’ormai ex concorrente ha continuato la sua crociata contro la Ruta, che giudica “molto furba” e “alla costante ricerca di attenzioni. Anche il fatto di ridere quando uno le dice le cose è una tecnica”.

In particolare Nardi non ha affatto perdonato il GF Vip per averlo etichettato come una persona violenta, tra l’altro in prima serata e davanti a milioni di telespettatori: “Io non ho rivolto parole violente nei confronti della Ruta. La mia è stata una goliardia. Se qualcuno lo avesse fatto con me ci avrei riso”. A livello di gioco però Maria Teresa è inattaccabile, dato che è riuscita a superare indenne oltre 20 nomination, segno che gran parte del pubblico del reality di Canale 5 è schierato dalla sua parte.

Nardi però non le risparmia critiche molto dure, non credendo affatto alla sua sincerità di intenti: “L’unica che ha cavalcato l’onda e che adesso è stata smascherata per la sua falsità è stata la Ruta. Si è lamentata perché a suo dire le avrei detto cose peggiori. Una grande bugia, perché se fosse stato così si sarebbe visto e lei stessa l’avrebbe raccontato in confessionale”.

