Striscia la Notizia, maxi-causa contro Mediaset: la Rai "sta preparando le carte"

La Rai ha deciso di passare al contrattacco, dopo che Mediaset si è spinta forse troppo oltre pur di mettere in grave imbarazzo gli eterni rivali. Stando a quanto appreso dall’Adnkronos, a Viale Mazzini starebbero preparando tutte le carte necessarie per fare causa all’azienda di Pier Silvio Berlusconi: il motivo va ricercato nei numerosi e continuati attacchi provenienti da Striscia la Notizia e in particolare dalla sua rubrica satirica “Rai Scoglio 24”, diretta da Alessio Giannone in arte Pinuccio, che non perde occasione per realizzare servizi con accuse molto pesanti.

In particolare sulla gestione delle sedi estere della tv pubblica, per le quali verrebbero sprecati fior fiori di quattrini secondo il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Evidentemente per la Rai tutto ciò è diffamazione e non c’è nulla di vero, dato che pare si stia preparando per intraprendere una battaglia legale. Tra le sedi in Cina, in Russia e a Bruxelles, la rubrica di Striscia dedicata a Viale Mazzini aveva denunciato presunti sprechi che, se corrispondenti al vero, sarebbero molto gravi, oltre che imbarazzanti.

Uno degli ultimi servizi riguardava la Content Room della Rai a Saxa Rubra: “La struttura - si legge sul sito di Striscia - creata nel 2018 per il canale Pubblica Utilità e attrezzata con monitor, luci e schermi per le dirette tv che però viene usata solo come banalissimo ufficio. Nessuna trasmissione all’attivo, solamente sedie e scrivanie. Un’operazione che pare costata oltre 3 milioni di euro, nella quale rientrano anche gli studi meteo, inutilizzati e dimenticati”.

