Pomeriggio 5, Elisabetta Gregoraci semi-nuda e insultata da Antonella Elia? Ciclone-D'Urso, una pesantissima lezione

"L'avrei fatto anche io": Barbara d'Urso difende Elisabetta Gregoraci, che negli ultimi tempi è stata investita dal clamore mediatico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L'ex di Flavio Briatore, per festeggiare il suo quarantunesimo compleanno, è arrivata alcuni giorni fa in puntata al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con un abito molto vistoso, criticato ingiustamente da Antonella Elia. Ricordiamo, però, che tra le due donne non scorre buon sangue.

Un abito super sexy, con trasparenze, che ha messo in evidenza un fisico da urlo. E il pubblico ha gradito tantissimo quell'outfit. Il modello è un "bustier a sirena aderente". Signorini, invece, sembra che non l'abbia apprezzato. "Mutande e reggiseno”, ha sottolineato il conduttore. La D'Urso, invece, senza mezzi termini si è schierata dalla parte della Gregoraci: “Ma cosa ha fatto obiettivamente? Ha detto ‘ma hai dimenticato i vestiti’. Lo avrei fatto anch’io, ma dai”. La questione, tra l'altro, è arrivata immediatamente sui social con migliaia e migliaia di interazioni da parte del pubblico a casa.

E ieri, giovedì 11 febbraio, a Pomeriggio 5, nel consueto divanetto televisivo, si è parlato del Grande Fratello Vip senza dimenticare quel look della Gregoraci. Anche Pietro Dalle Piane, ex della Elia, ha detto che la Gregoraci ha esagerato. Ma molti ospiti, invece, hanno difeso l'ex di Briatore.“Provocazione divertente perché se lo può permettere. Antonella sta esagerando, non c’è motivo e questo va contro se stessa. Questi commenti non piacciono al pubblico”, parola di Roberta Beta (ex concorrente del primo Grande Fratello vip). Come la prenderà Elisabetta? Stasera - venerdì 12 febbraio - nuovo appuntamento con il reality di Signorini. Il pubblico è curioso di sapere cosa indosserà la Gregoraci. Aspettate solo qualche ora.

