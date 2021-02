Grande Fratello Vip, "mi sono vergognato": la vergogna di Antonella Elia e il dramma personale di Signorini

12 febbraio 2021 a

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui ha sì parlato del successo che sta ottenendo la sua edizione del Grande Fratello Vip, ma anche degli scivoloni che sono diventati dei veri e propri casi. “Le cadute ci sono state ed è quasi inevitabile per la natura stessa del programma, io parlo delle 24 ore in diretta. Come accade in qualsiasi casa, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere. Gli imprevisti sono senza filtri”, si è difeso il conduttore del reality di Canale 5 che terminerà il primo febbraio.

Magari però poteva essere gestito meglio l’episodio di Antonella Elia che fa body sharing contro Samantha De Grenet, mentre quello delle accuse gratuite di Alda D’Eusanio al compagno di Laura Pausini era difficile da prevedere: “Orrende. Ci mancherebbe, dico la verità. Mi pento di non aver sentito la battuta di Mario Balotelli, ho rimproverato i miei. Con la Elia ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta. Quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ho capito che era una scheggia impazzita e ho voluto l’espulsione immediata”.

Infine Signorini ha risposto a una domanda più personale, sul sentirsi più conduttore o domatore: “Non lo so, più che un domatore sei un regista: devi calibrare e dosare gli interventi, le personalità. A volte sono un domatore, a volte una pecora, a volte un fan, atteggiamento assai provinciale che deriva dalla mia famiglia che subiva il fascino del piccolo schermo. E infatti io subisco il fascino di Maria Teresa Ruta”.

