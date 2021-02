Verissimo, "mi vogliono rovinare la vita": il dramma personale di Melissa Satta sconvolge Silvia Toffanin

12 febbraio 2021 a

Melissa Satta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 13 febbraio. Ovviamente il principale argomento di discussione è stata la separazione da Kevin Prince Boateng, comunicata ufficialmente lo scorso dicembre. “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio - ha dichiarato - per me è stata un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”.

Quello che più infastidisce la Satta è tutto il gossip che l’ha travolta dopo la separazione: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca di infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che in vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”. Ora la Satta è ovviamente concentrata su suo figlio: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.

Inoltre la showgirl ha confidato alla Toffanin di avergli raccontato tutta la verità: “Ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale. Boateng? Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”.

