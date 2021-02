Italia Si, la bomba di Iva Zanicchi sulla morte di Luigi Tenco: "Novità eccezionali", roba pazzesca

13 febbraio 2021 a

Si torna a parlare della misteriosa morte di Luigi Tenco, il cantante che si sarebbe suicidato durante l’edizione del 1967 del Festival di Sanremo. Pare, però, che adesso ci siano nuove prove sufficienti alla riapertura del caso. Se ne è parlato proprio oggi a Italia Si, il programma di Marco Liorni su Rai 1. A un certo punto in trasmissione è intervenuta - tramite collegamento telefonico - anche Iva Zanicchi, vincitrice, insieme a Claudio Villa, di quel Sanremo del ’67.

“Non voglio assolutamente dare un giudizio, perché ci sono delle novità eccezionali in corso”, ha detto inizialmente la cantante. Anche se poi in realtà si è lasciata andare e qualcosa in più l’ha detta. La Zanicchi, infatti, ha raccontato di aver parlato con Tenco proprio la sera del presunto suicidio. “Ho sempre creduto che purtroppo forse non voleva neanche suicidarsi, ma che lo avesse fatto accidentalmente”, ha rivelato l’artista.

Le nuove prove di cui si parla, però, farebbero pensare non a un suicidio, ma addirittura a un omicidio, scaturito da ragioni private che nulla avevano a che vedere con il Festival di Sanremo. Anche se di questo non c’è ancora alcuna conferma. La Zanicchi poi ne ha approfittato per parlare di Luigi Tenco come persona: “Lui era amatissimo, io lo adoravo perché scriveva in modo sublime”.

