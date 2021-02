Domenica In, disastrosa gaffe di Mara Venier col ministro: clamoroso, il Tg1 tronca il collegamento. Gelo in Rai

14 febbraio 2021 a

Altro giro e altra gaffe per Mara Venier, la strepitosa conduttrice di Domenica In. E anche oggi, domenica 14 febbraio, la gaffe piove nel collegamento con il Tg1 che precede la diretta della trasmissione del pomeriggio in onda, ovviamente, su Rai 1. E la gaffe della Venier in collegamento col tiggì, ormai, è diventata una sorta di appussamento fisso. Un vero e proprio must.

Il punto è che la Venier aveva come ospite in studio Pierpaolo Sileri, viceministro alla Sanità che però potrebbe non essere confermato nel governo Draghi. Con il senatore M5s, in apertura di puntata, il consueto segmento di trasmissione dedicato al coronavirus e agli approfondimenti relativi alla pandemia.

Dunque, la Venier in collegamento col Tg1 afferma: "Cominceremo la puntata parlando del Covid e avremo con noi il mi... mi... ex ministro Pierpaolo Sileri". Insomma, la Venier non sapeva se fosse ancora vice-ministro o meno. Ma non solo, perché bolla Sileri direttamente come "ministro", scordando che fosse il vice di Roberto Speranza. "Non importa, per lei resterà per sempre ministro", ha poi aggiunto.

Evidente l'imbarazzo della conduttrice del Tg1, Sonia Sarno, che interrompe il collegamento in modo brusco: "Grazie, grazie a Mara Venier. Grazie, grazie mille a Mara Venier, buon lavoro e buona domenica a tutti. Grazie per averci seguito il Tg 1 torna alle 17 e 15". Cala il sipario, imbarazzo per la Venier.

