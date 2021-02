Domenica In, Costantino Della Gherardesca svela la sua tormentata infanzia: "Sono stato espulso dal collegio"

07 febbraio 2021 a

Costantino Della Gherardesca è stato ospite nella puntata di oggi domenica 7 febbraio di Domenica In. L'attuale giurato de Il cantante mascherato nel salotto di Mara Venier ha parlato della sua vita privata e ha poi annunciato che, "Pechino Express si farà, quando sarà possibile con l’attuale emergenza sanitaria”. Pechino Express si farà, ma non più su Rai Due ma su Sky, ed alla conduzione ci sarà nuovamente Costantino Della Gherardesca.

"Vivo ancora con il senso di colpa per quanto sono stato discolo da ragazzino. Ho ricevuto del male ma anche io ho fatto del male, per esempio ai professori.”, ha ricordato parlando della sua infanzia. Ha confessato di aver sofferto di bullismo da piccolo, ma di non aver mai voluto tenere un atteggiamento vittimistico: “Sono stato espulso dal collegio senza nessun reale motivo.” ha ricordato svelando il suo carattere ribelle fin da bambino. E Mara Venier gli ha replicato: “Non voglio fare l’analista ma le cose che più ti fanno del male ti formano.”

Costantino, recentemente sui suoi social, ha ricordato come nella prima puntata della nuova edizione de Il cantante mascherato, andata in onda sabato 29 gennaio su Rai 1, pensava che una delle prime maschere ad esibirsi, quella del Lupo, fosse indossata da Coez. “Ho ricevuto un sacco di insulti”", aveva scritto. Inoltre, sempre in vena di ricordi, la stessa sera dei commenti su Coez ha ricevuto un altro video dalla sua maestra di ballo di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira, che gli ha fatto gli auguri per il suo compleanno.

