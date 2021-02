Domenica In, Asia Argento da Mara Venier: colpaccio clamoroso dopo il lutto. Altre rivelazioni terremoto?

11 febbraio 2021 a

Mara Venier tiene compagnia agli italiani anche nel giorno di San Valentino. La conduttrice di Rai 1 andrà in onda con Domenica In il 14 febbraio. Tra gli ospiti Dario Argento e la figlia Asia, da poco reduce da numerose confessioni sulla madre e sulle violenze subite durante l'infanzia. I due hanno scelto la Venier per la loro intervista senza filtri. Con loro sarà ospite anche Alberto Urso, cantante del programma Amici di Maria De Filippi. Spazio poi dedicato interamente al Festival di Sanremo che andrà in onda a marzo e vedrà il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello. Le sorprese però non finiscono qui. Nel salotto di Domenica In ci sarà anche l'imitatore Vincenzo De Lucia (volto di Made in Sud e Stasera tutto è possibile).

Non mancherà la cronaca e l'informazione con al centro l'emergenza coronavirus. Per questo ci saranno il viceministro Pierpaolo Sileri e il professore Francesco Le Foche oltre alla giornalista Giovanna Botteri e all’amministratore delegato e presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo.

A tenere incollato alle poltrone il pubblico sarà comunque Asia Argento. L'attrice, dopo la morte di Daria Nicolodi, aveva svelato retroscena impensabili sul loro rapporto: "Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte - aveva confessato a Verissimo da Silvia Toffanin - o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte tanto ce l’avrei fatta". Da qui la necessità dell'attrice di fare la spola tra casa di papà e mamma perché da quando Asia aveva nove anni, i due si erano separati. Comunque sia, la Argento aveva ammesso di aver perdonato la madre. Daria Nicolodi è stata infatti una bravissima nonna con i figli della Argento. A questo punto non resta che aspettare nuove dichiarazioni. Questa volta sulle reti Rai e con la compagnia del padre.

