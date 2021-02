Domenica In, “cambiate subito canale”: Mara Venier nel panico, Barbara d'Urso irrompe in studio

14 febbraio 2021 a

a

a

Vincenzo De Lucia sta spopolando in rete con l’imitazione di Barbara d’Urso, che ha fatto divertire anche la diretta interessata. Nessuno però si aspettava che potesse sbarcare anche a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, che si è prestata alla presa in giro ironica sulla collega. “Chi è?”, ha esclamato la conduttrice di Rai1, confusa dal brano “I don’t care” che è appunto la sigla del Live della d’Urso.

Asia Argento da Mara Venier, colpaccio clamoroso dopo il lutto: altre rivelazioni-terrremoto?

“Grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case”, ha esordito l’imitatore che poi ha aggiunto: “Io sono scioccata di essere qui nella seconda trasmissione più vista della domenica. Col cuore eh. Mara, io sono qui per aiutarti, secondo me devi cambiare il nome del programma, altrimenti la gente non lo sa che lo conduci tu. Io ti voglio aiutare perché sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93% di share. Ti voglio dare almeno un 3%, davvero col cuore, per cui cambia titolo: dovresti chiamarlo Domenica In, live non è la Venier”.

"Lo ha fatto?". Mara Venier, la domanda sbagliata a Sileri su sua moglie: silenzio di tomba, che disastro su Rai 1

Il simpatico siparietto è andato avanti ancora per un po’, con la Venier che in certi frangenti non è riuscita a trattenere le risate, soprattutto quando la d’Urso-De Lucia ha esclamato: “Cambiate subito canale e venite da me su Canale 5”. Infine l’imitatore è uscito di scena lanciando un bacio alla conduttrice di Rai1, che ha quindi deciso a sorpresa di riproporre l’imitazione che aveva spopolato a Stasera tutto è possibile.

"Grazie, buon lavoro". Clamorosa gaffe di Mara Venier col "ministro", il Tg1 tronca il collegamento: gelo siderale in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.