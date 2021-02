Che Tempo Che Fa, Mara Venier e l'ospitata di Obama da Fazio: "Cos'ha fatto la Rai"

08 febbraio 2021 a

Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio hanno riscosso successo. Nella puntata dell'8 febbraio il conduttore di Rai 3 ha intervistato niente di meno di Barack Obama. L'occasione è stata la presentazione dell'autobiografia dell'ex presidente degli Stati Uniti. Molti i commenti piovuti. Tra questi anche quello di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha ammesso di esserne rimasta colpita. Non solo. "L’intervista di Fazio a Obama - ha commentato la Venier in un colloquio con l'Adnkronos - è stata meravigliosa, bellissima. L’ho vista anche io, Fazio è stato bravissimo e la Rai ha fatto un grande colpo ad avere Obama". La Venier ha infatti dichiarato che avrebbe voluto essere al posto di Fazio. “Avrei voluto intervistarlo anche io”.

L'ospitata è piaciuta proprio a tutti, tanto che il programma di Viale Mazzini ha registrato un nuovo record stagionale a livello di ascolti. Grazie a Obama Fazio ha raccolto 3 milioni e 543mila telespettatori pari al 13,2 per cento di share. Stracciata dunque la concorrenza. Di più, stracciata a costo zero. Obama infatti si sarebbe accontentato della promozione, garantendo a Fazio un ritorno di immagine e di ascolti superlativo.

Tra i due c'è subito feeling. In chiusura di puntata infatti Obama saluta così il conduttore: "Voglio incontrarla personalmente". Emozionato anche Fazio che su Twitter commenta con un semplice ma chiaro "Gli incontri come questo sono il vero regalo del mio mestiere".

