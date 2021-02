Grande Fratello Vip, "ma quello è un topo": in che condizioni è la casa, spunta un video scandaloso

14 febbraio 2021 a

Il Grande Fratello Vip - reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini - riesce a far discutere il mondo del web anche quando apparentemente non succede nulla tra i concorrenti. Nelle ultime ore è infatti diventato virale sui social un video in cui sembra vedersi un topo in una delle camere da letto. Le immagini non sono chiarissime, però si scorge un movimento che lascia pensare che si possa realmente trattare di un roditore.

Tra l’altro non sarebbe il primo avvistato all’interno della casa di Cinecittà, dato che la contessa Patrizia De Blanck affermò di averne visti due nella camera che le era stata affidata dalla produzione per consentirle di riposare lontana da occhi indiscreti, avendo una certa età. Inoltre già un mese fa Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli avevano parlato di un presunto animaletto che si aggirava per la camera blu.

Più di qualcuno sui social ha maliziosamente commentato il video adducendo a una pulizia molto scarsa della casa che favorirebbe la presenza dei roditori. Sarà davvero così e quello avvistato nel video era davvero un topo? Forse sì, forse no, ma il bello del GF Vip è che si può discutere anche di argomenti senza alcuna rilevanza.

