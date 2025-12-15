Checco Zalone, utili a picco? Prima rivincita: delirio a Corato

Da giorni si parla solo del brusco e vertiginoso calo degli utili della sua società, arrivato in concomitanza con l’addio della moglie e socia, Checco Zalone si prende una prima, piccola rivincita. Non nei bilanci, almeno per ora, ma nel termometro più immediato del suo rapporto con il pubblico: l’attesa spasmodica per il ritorno al cinema. E a Corato questa rivincita ha già un nome preciso: caccia al biglietto.

Nel comune pugliese - quella Puglia che è la terra di Checco Zalone - l’arrivo di Buen Camino, il nuovo film diretto da Gennaro Nunziante, ha acceso un entusiasmo che va ben oltre la semplice curiosità. Dal 27 novembre, giorno di apertura delle prevendite, si è scatenata una vera e propria corsa: in poco più di una settimana sono stati venduti circa 2mila biglietti, un dato che continua a salire e che racconta meglio di qualsiasi slogan l’impatto del ritorno di Zalone sul grande schermo.