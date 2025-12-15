Simona Tagli, foto hot e dramma a casa: saltano le nozze

"No, al momento no": così Simona Tagli, showgirl e icona sexy degli anni ’80 e ‘90, oggi imprenditrice, ha confessato a Repubblica che non si sposerà più il prossimo maggio, come previsto e detto nei mesi scorsi. "Dopo 20 anni, anche con un periodo in mezzo molto duro in cui ci siamo scontrati per l’affido di nostra figlia, io gli ho detto 'sposiamoci, ecco la data' - ha proseguito la Tagli -. Poi dopo un'intervista in tv è uscita la notizia su Dagospia con le mie foto molto succinte e desuete di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate perché di un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto. E lui, il marito in pectore Francesco Ambrosoli, non l’ha presa per niente bene".

"A quel punto gli ho detto 'se non mi conosci bene dopo vent'anni…' - ha raccontato ancora l'imprenditrice -. Insomma, comprendo il suo pensiero ma non lo condivido. Oltretutto i titoli dei giornali non li faccio io. E così abbiamo litigato e non ci sposiamo più. Certi uomini non capiscono che non si va in tv per parlare solo di se stessi ma anche per essere fonte di ispirazione. Oltretutto questi ultimi 20 anni sono stati caratterizzati per me da grandi rinunce: ho smesso di lavorare nello spettacolo e ho fatto un voto di castità”. A proposito di quest'ultimo punto ha rivelato: "L'ho fatto perché mi sono votata alla Madonna per la buona riuscita nella separazione quando è stata messa in dubbio la mia genitorialità in quanto donna di spettacolo. E pensi, dopo tre anni è tutto finito per il meglio, come avevo immaginato, proprio nel giorno in cui si festeggia la Madonna di Loreto”.