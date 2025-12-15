Milan, Pellegatti accusa la società: "Fuori i soldi dobbiamo salvarci"

Poi sull'ipotesi di un Milan-Como in Australia, Pellegatti è categorico: "Allegri a proposito ha sempre detto: “Noi giocheremo dove ci dicono, ma a San Siro è meglio!”. Per fortuna si giocherà a San Siro. È importante che il Milan non sia stato costretto a sobbarcarsi un viaggio di 44 ore in pochi giorni, con un deleterio cambio di fuso e di temperature. Un altro grande merito di Allegri è stato quello di far capire quanto dissennata fosse la scelta di giocare in Australia. Allegri in due giorni ha vinto due partite" ha aggiunto Pellegatti riferendosi al fatto che la notizia è arrivata poche ore dopo la vittoria in rimonta sul Torino. "Il mister e i ragazzi vogliono giocarsi la stagione curando ogni dettaglio, senza dare vantaggi agli avversari, che avrebbero riso di gusto e si sarebbero presentati nel giorno della partenza per Perth augurandoci un molto ironico “Buon lungo viaggio”. Perché l’AC Milan è una società di calcio che deve puntare a conquistare Scudetti e Coppe, come ricordò Herbert Kilpin nel giorno della fondazione".