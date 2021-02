Grande Fratello Vip, questo Cristiano Malgioglio? Non proprio, pazzesco: come si presenta in studio, occhio al volto

Francesco Fredella 16 febbraio 2021 a

Con i baffi non l’avevamo mai visto. Eppure Cristiano Malgioglio stupisce ancora. In studio al Grande Fratello Vip - nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 15 febbraio - si presenta con i baffi. Il particolare non sfugge ad Alfonso Signorini. “Ieri era San Valentino e come sai al mio fidanzato turco piacciono le donne baffute!” Signorini coglie la palla al balzo: “D’altronde donna baffuta è sempre piaciuta!”

A Malgioglio piace stupire sempre. Anche il ciuffo, che è il suo tratto distintivo da 40 anni, nasce per caso. Malgy sbaglia tinta. Et voilà: arriva il magico ciuffo bianco. Ci dicono che mai rinuncerebbe a quel tocco galmour. Adesso la Malgy ci prova con i baffi e il web ne parla per ore ed ore. Va in tendenza la sua immagine sui social, schizza in alto. Diventa virale.

Come da copione: Malgioglio non sbaglia mai. Chissà cosa avrà detto il suo fidanzato turco dopo averlo visto con i baffi. Silenzio. Malgioglio di lui non vuole parlarne. Massimo riserbo. E pare che non abbia più nemmeno un profilo social. Malgioglio è geloso? Pare di sì. Poche persone vicine al cantante hanno visto foto e messaggi dell’attore turco. Ma testimoniano: “E’ bellissimo. Somiglia molto a Can Yaman”. Nulla di più. Silenzio totale.

Ma tornando alla serata del GfVip Maria Teresa Ruta rivela di aver ricevuto un mazzo di fiori da Cristiano. “Mi ha stupita”, dice. Tra Malgy e Maria Teresa, dopo lo scontro della settimana scorsa, torna il sereno. I due mettono una pietra sopra. Tutto finito. E con un sorriso, Malgy fa capire di non provare rancore nei confronti della Ruta.

