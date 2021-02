Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò terrorizzata: "Mai più", piomba la lettera dell'avvocato. Corna, rischia grossissimo

Francesco Fredella 16 febbraio 2021 a

a

a

Che non si parli di Giuliano, il fidanzato (ormai ex) di Rosalinda. Alfonso Signorini, nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello vip in onda su Canale 5, spiazza un po’ tutti. “Devo fare una comunicazione. Allora Rosalinda, devi sapere che Giuliano Condorelli che ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”, dice Signorini. Eppure Giuliano era stato ospite più volte del Gf vip, ma ora fa un passo indietro senza voler far parlare di sé. Probabilmente non gradisce l’avvicinamento di Rosalinda a Zenga.

"Non riesco a descriverlo". Ormone impazzito per Rosalinda, la più spinta delle confessioni su Andrea Zenga: aiuto...

Sembra che Giuliano abbia persino disattivato l’account Instagram, facendo perdere a tutti le sue tracce. La storia tra Rosalinda e Andrea potrebbe prendere realmente il via. Proprio ora che Giuliano sembra aver fatto un passo indietro. Ma chiede silenzio e riservatezza: giusto che sia rispettata la sua volontà. Intanto, sui social questo particolare non sfugge ai più attenti.

"Non mi frega un c***". Urla fuori dalla casa del GF Vip: raptus di Rosalinda, brutalizzata con Zenga

Nel frattempo Rosalinda molto combattuta per la sua storia appena nata con Andrea Zenga vorrebbe lasciarsi andare, ma teme di essere giudicata. Poi raggiunge la Mystery Room e Zenga il Confessionale: si separano per poco. “Quando ho guardato Andrea negli occhi ho provato sensazioni che non riesco a descrivere, il cuore batteva a mille", dice lei. Eppure tra gli inquilini c’è chi non è felice di questo avvicinamento. Stiamo parlando di Dayane. "Quella che invece sembra voler prendere le distanze è Dayane, probabilmente c'è la possessività di chi ti vuole bene.

"Una fi*** stupenda, voglio farmela". Prego? Cosa esce di bocca a Dayane Mello, raptus e gelo: roba da censura (su una donna)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.